Un raid israélien a visé un groupe de civils dans le quartier Zaitoun de la ville de Gaza, tuant cinq personnes, tandis que deux autres ont perdu la vie lors d'une frappe israélienne sur une maison à l'ouest de la ville de Gaza, selon des témoins.

Des sources médicales de l'hôpital baptiste Al-Ahli ont confirmé que les corps de sept personnes avaient été transférés à l'hôpital après les attaques israéliennes.

Deux autres Palestiniens, dont un enfant, ont été tués et sept autres blessés, dont quatre enfants, lorsque des avions de combat israéliens ont frappé une maison dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, ont indiqué les sources médicales.

Un jeune homme a également succombé à ses blessures causées par des tirs de l'armée israélienne près du point de passage de Nitsarim, dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué la même source.

Frappes sur Khan Yunis

Israël continue de bombarder Khan Yunis après avoir émis un ordre d'évacuation la semaine dernière.

Au moins dix Palestiniens ont été tués et d'autres, blessés lors d'un bombardement israélien dans la nuit à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse Wafa. La frappe a visé un immeuble résidentiel à Abasan al-Kabira, selon des sources locales.

Un drone israélien a également ciblé une maison à l'est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, faisant six morts et plusieurs blessés, selon les mêmes sources.

lire aussi: Près de 1,8 % de la population de Gaza tué par Israël en dix mois

Trois autres personnes ont été tuées après une frappe israélienne sur une voiture civile près de l'hôpital européen de Khan Yunis, a indiqué une autre source médicale.

Une mère et son enfant ont également été abattus par une frappe de drone israélienne à Khan Yunis, tandis qu'un autre civil a été tué dans un bombardement israélien à l'est de la ville, a-t-on fait savoir de même source.

Israël multiplie les ordres d'évacuation auprès des Palestiniens

Les Nations unies ont souligné l'ampleur des ordres d’expulsions effectués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza assiégée, affirmant qu'elles couvraient près de 84% de l'enclave.

Citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), le porte-parole adjoint, Farhan Haq, a déclaré, lors d'une conférence de presse, que "les bombardements et les hostilités en cours à Gaza continuent de tuer, de blesser et de déplacer des Palestiniens ainsi que d'endommager et de détruire les habitations et les infrastructures dont ils dépendent".

"Deux ordres d'évacuation ont été émis par l'armée israélienne au cours du week-end pour Khan Yunis, principalement pour des zones qui avaient déjà été placées sous évacuation. Au total, environ 305 kilomètres carrés, soit près de 84% de la bande de Gaza, ont été placés sous ordre d'évacuation par l'armée israélienne" a-t-il ajouté.

Ces ordres ont affecté environ 23 sites de déplacement, 14 installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène et quatre établissements d'enseignement.

Lire aussi : Le Hamas exige un plan de trêve de Biden à Gaza, Israël frappe la "zone de sécurité"