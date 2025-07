Elon Musk avait rétabli le compte de Donald Trump sur X (ex-Twitter) lorsqu’il a racheté Twitter, hier, lundi, il lui a offert une tribune de deux heures, ni plus ni moins. Elon Musk, le populiste, est un soutien important de Donald Trump et il a offert au candidat à l’élection présidentielle américaine l’occasion de dérouler, sans contradiction aucune, ses thèmes de prédilection. Ce mardi sur son compte X, Elon Musk annonce que la conversation entre les deux hommes a été suivie par un milliard de personnes.

Un bug en début de soirée

Il a fallu quand même attendre pour entendre l’ex-président américain. Une attaque cybernétique a empêché la diffusion de l’entretien pendant 40 minutes.

Ensuite, tout s’est passé comme prévu, Donald Trump a pu dérouler ses thèmes de campagne favoris, au premier desquels, l’immigration. Selon Trump, l'afflux massif de migrants sous l'administration Biden a fait augmenter la criminalité et il a promis une fois élu d’organiser la plus grande déportation de l’histoire.

Avec lui aux manettes, il n’y aurait pas eu de guerre en Ukraine, et il a tourné en dérision, la question du réchauffement climatique, la montée des océans se traduira par "plus de propriétés en bord de mer", selon Donald Trump. Il a également écorné au passage les Européens et bien sûr a critiqué l’administration de Joe Biden. Kamala Harris la candidate démocrate est “d’extrême gauche” et une incompétente. Enfin, Joe Biden, l’actuel président américain est un mauvais président et son retrait de la campagne est un coup politique.

Du Donald Trump toujours avec les mêmes thèmes

Le commissaire européen, Thierry Breton avait mis en garde Elon Musk sur la modération de cet entretien, lui rappelant que bien que propriétaire de la plateforme, il était tenu aux mêmes règles de contrôle de ce qui est publié au quotidien. La réponse d’Elon Musk a été claire, l’Union européenne n’a rien à dire et il a renvoyé vertement le commissaire européen dans les cordes.

L’Union européenne a voté un nouveau texte pour réglementer les services numériques et X est dans le collimateur de Bruxelles. X est accusé de tricher sur les publicités, et de mentir sur les “comptes vérifiés” qui ne le sont pas vraiment. Bruxelles accuse, également, X de désinformer ses utilisateurs et de diffuser des comptes illégaux.