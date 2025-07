Le Parti de la justice et du développement (AK) de Turquie célèbre le 23e anniversaire de sa création, une période caractérisée par la stabilité, le progrès et les victoires électorales.

Créé le 14 août 2001, le parti AK a fait surface sur la scène politique sous la direction de Recep Tayyip Erdogan qui a été élu pour la première fois Premier ministre en 2003 et occupe le poste de président depuis 2014.

Le 3 novembre 2002, le parti a remporté une large victoire en obtenant deux tiers des sièges au Parlement, soit une majorité absolue jamais atteinte depuis plus d'une décennie.

Le parti AK a participé à sept élections générales (2002, 2007, 2011, 2015), à des élections anticipées en novembre 2015, en juin 2018 et, plus récemment, en mai 2023, et est sorti vainqueur de chacune d'entre elles.

Depuis la création du Parti de la justice et du développement (AK) en 2001, sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie est devenue un acteur de premier plan sur la scène internationale, adoptant une approche multidirectionnelle et proactive des affaires internationales et régionales.

Au fil des ans, la Turquie a renforcé ses liens avec les nations européennes, turques et musulmanes, jouant un rôle de premier plan dans les affaires régionales. En outre, la Turquie a élargi ses relations avec d'autres acteurs mondiaux, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale. Grâce à cette approche, elle a commencé à contribuer à la résolution des problèmes mondiaux et à jouer un rôle important dans les organisations internationales.

Voici quelques-unes des principales réussites du Parti AK au cours de ses 23 années d’activité.

Dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE, la Turquie a fait des progrès considérables, en lançant des réformes politiques et économiques majeures. Les négociations officielles d'adhésion ont débuté en 2005, inaugurant une étape importante dans les relations entre la Turquie et l'UE.

En ce qui concerne les efforts de médiation au Moyen-Orient, la Turquie a joué un rôle clé dans la résolution des conflits régionaux, en facilitant les pourparlers de paix entre Israël et la Syrie en 2008 et entre les différentes factions au Liban.

La Turquie s'est également efforcée de minimiser les tensions avec les pays voisins grâce à la "politique du zéro problème avec les voisins", qui vise à résoudre les différends de longue date et à renforcer la coopération régionale.

Sur le plan économique, la Turquie a développé ses relations internationales, en particulier avec des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, en mettant l'accent sur les avantages mutuels, en ouvrant de nouveaux marchés pour les entreprises turques et africaines et en augmentant l'empreinte commerciale mondiale de la Turquie.

En outre, la Turquie a surpassé d'importantes économies mondiales, devenant le pays qui a fourni le plus d'aide proportionnellement à son revenu national, accueillant des réfugiés syriens qui fuyaient la guerre et participant aux efforts humanitaires internationaux.

Sous l'égide du parti AK, la Turquie s'est positionnée comme un leader régional dans le domaine de l'énergie, devenant une plaque tournante du transit énergétique entre l'Est et l'Ouest grâce à des mégaprojets tels que l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et le gazoduc trans-anatolien (TANAP).

Le pays a également renforcé ses liens avec le Moyen-Orient et l'Afrique, s'imposant comme un acteur influent dans ces régions par le biais du commerce, de la diplomatie et des échanges culturels.

Malgré des tensions occasionnelles, la Turquie a maintenu et équilibré sa relation complexe avec la Russie, en coopérant sur des projets énergétiques tels que le gazoduc TurkStream et en gérant des crises telles que la guerre civile syrienne.

La position proactive de la Turquie dans les initiatives humanitaires mondiales, telles que la fourniture d'aide aux musulmans Rohingya au Myanmar et aux nations africaines et la défense de la cause palestinienne, a renforcé son image internationale de leader en matière d'efforts humanitaires.

En 2022, la Turquie a négocié l'accord sur les céréales de la mer Noire, facilitant l'exportation en toute sécurité de céréales et d'autres produits alimentaires depuis les ports ukrainiens pendant la guerre en Ukraine. Cela a mis en évidence le rôle de la Turquie en tant que médiateur crucial dans les crises mondiales.

Ces succès en matière de politique étrangère ont contribué à l'influence croissante de la Turquie sur la scène internationale, sous l'égide du parti AK.

Succès économique

Avant l'arrivée au pouvoir du parti AK, l'économie turque était marquée par de nombreux problèmes, tels qu'une inflation extraordinairement élevée, des taux d'intérêt insupportables, un chômage constant et une instabilité politique.

Après son arrivée au pouvoir fin 2002, le parti AK s'est attelé à garantir la stabilité macroéconomique et financière, en mettant l'accent sur la discipline budgétaire.

Le gouvernement sous le régime d'Erdogan a principalement adopté un rôle de régulateur en supervisant le système financier, en particulier dans le secteur bancaire.

Outre la discipline budgétaire et les efforts commerciaux actifs, les premières années du parti AK au pouvoir ont été marquées par d'autres mesures importantes, telles que la suppression des six zéros de la livre turque en 2005 et la réduction de l'inflation à un chiffre. Ces actions ont été cruciales pour renforcer la crédibilité de la livre turque sur les marchés internationaux.

En outre, en 2013, la Turquie avait entièrement remboursé sa dette envers le FMI, après avoir effacé 23,5 milliards de dollars de dette depuis 2002.

Le début des années 2000 a été une période d'essor économique pour la Turquie. Entre 2002 et 2007, l'économie du pays a connu une croissance annuelle de 7,2 %. Cette croissance économique a fait de la Turquie l'un des principaux marchés émergents du monde.

Le pays a également survécu à la crise mondiale de 2008 avec un minimum de dégâts.

Depuis l'arrivée au pouvoir du parti AK en 2002, le PIB de la Turquie est passé de 415 milliards de dollars à plus de 1 000 milliards de dollars en 2024. Par ailleurs, le PIB par habitant a doublé au cours de la même période.

Réalisations dans l'industrie de la défense

La Turquie a également pris des mesures importantes et réalisé des succès majeurs dans le domaine de l'industrie de la défense. Les projets mis en œuvre et les succès remportés au cours de cette période ont transformé la Turquie en une puissance régionale et ont considérablement réduit sa dépendance à l'égard des systèmes de défense étrangers.

Pendant le mandat du parti AK, les investissements dans l'industrie de la défense ont augmenté de manière significative. Alors que le budget alloué aux projets de l'industrie de la défense était de 5,5 milliards de dollars en 2002, ce chiffre atteindra 75 milliards de dollars en 2023.

Le budget alloué aux activités de R&D a considérablement augmenté, ouvrant la voie aux avancées technologiques dans le secteur. Les capacités de production nationales ont été renforcées et de nouvelles technologies ont été développées.

En outre, des progrès substantiels ont été réalisés dans le développement de systèmes de défense nationaux sous l'ère du parti AK. Dans ce cadre, le projet TF-X, le premier avion de combat produit par la Turquie, a été lancé, et des véhicules aériens sans pilote (UAV) et des véhicules aériens sans pilote armés (UAV) ont été développés.

Les UAV et AUAV tels que Bayraktar TB2 et ANKA ont été utilisés efficacement dans les opérations anti-terroristes, en particulier contre le PKK/YPG et ses ramifications, renforçant ainsi les capacités de défense de la Turquie.

En outre, le gouvernement du parti AK a lancé des projets de navires et de sous-marins nationaux pour renforcer les forces navales de la Turquie.

Dans le cadre du projet MILGEM (navire national), le premier navire de guerre national de la Turquie, le TCG Heybeliada (F-511), a été mis en service en 2011. Des progrès significatifs ont été réalisés dans les projets de sous-marins, et des sous-marins de production nationale ont été développés.

Les technologies de fusées et de missiles de la Turquie ont connu des succès significatifs sous l'ère du parti AK. Les systèmes de missiles nationaux, tels que SOM et ATMACA, ont fait leur entrée dans l'inventaire des forces armées turques.

En outre, les premiers systèmes nationaux de défense aérienne de la Turquie, Hisar-A et Hisar-O, ont été achevés et sont désormais activement utilisés.

Sous le règne du parti AK, les exportations de l'industrie de la défense turque ont également augmenté de manière substantielle. De 248 millions de dollars en 2002, elles atteindront 4,4 milliards de dollars en 2023.

Ce succès a permis à la Turquie de devenir un acteur mondial de l'industrie de la défense.