Muhammad Abdallah Kounta vient à peine de terminer les JO de Paris où il a couru lors de deux épreuves sur les relais 4x400 m masculin et 4x400 m mixte qu’il est suspendu par sa fédération. Le relayeur aurait, selon le conseiller régional de l’Ile-de-France, Patrick Karam, posté et relayé des propos ”incitant à la haine” sur un réseau social. L’élu local a dénoncé des “propos inacceptables” qui “méritent les sanctions les plus lourdes” et alerté la fédération d’athlétisme mardi soir.

Les choses n’ont pas traîné, l’annonce de sa suspension a été faite ce mercredi après-midi par la ministre des Sports elle-même. Un signalement au procureur de la République a été également fait et ainsi qu’un signalement à la commission de discipline de la fédération d'athlétisme ce qui peut lui valoir la radiation.

lire aussi: Basket France: un entraîneur suspendu pour avoir défendu des sportives portant le voile

Ces messages du sportif ont été d’abord dénoncés par un compte pro-israélien, “les épées de Salomon”, la référence est biblique. Ce compte accuse l’athlète d’avoir notamment “incité à la haine d'Israël et banalisé la Shoah”. Des accusations que ce groupe pro-Israël répète à chaque critique de la politique de l’Etat hébreu, surtout depuis l’offensive sur Gaza.

Le sportif a supprimé les messages incriminés

Le sportif a multiplié les messages sur X. Il y a ceux qui ont suivi immédiatement les attaques du 7 octobre, mais aussi des messages durant les Jeux Olympiques à propos des athlètes israéliens lorsqu’il indique que seule la maison des athlètes israéliens est fermée. Il les aurait aussi qualifiés de “tueurs d’enfants”.

Le spécialiste du 400m essaie de calmer le jeu aujourd'hui en publiant sur X et sur Instagram un seul message: “Français, musulman et fier”. Ce message est accompagné d’une photo où il porte le drapeau français. Il poursuit ainsi: “des personnes se sont amusées à fouiller dans mes tweets et à sortir certains de mes propos de leur contexte, en me créant une réputation d’anti-blanc, d’anti-France, d’antisémite, et j’en passe. Je m’excuse sincèrement si des personnes se sont senties offensées.”