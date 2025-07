Le groupe de résistance palestinien Hamas a réaffirmé jeudi que tout accord de cessez-le-feu à Gaza doit prévoir le retrait total des troupes d'invasion israéliennes du territoire palestinien.

"Tout accord doit aboutir à un cessez-le-feu global, à un retrait complet (d'Israël) de Gaza et au retour des personnes déplacées", a déclaré Hossam Badran, un responsable du Hamas, après la reprise jeudi des pourparlers sur la trêve à Doha.

Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte ont rencontré une délégation israélienne au Qatar, alors que le bilan des morts palestiniens de la guerre israélienne de dix mois a dépassé les 40 000.

Un responsable palestinien a indiqué que le Hamas ne participerait pas aux pourparlers, mais que ses hauts responsables, qui résident au Qatar, étaient prêts à discuter de toute proposition des médiateurs, comme ils l'ont fait lors des cycles précédents.

Le représentant américain a qualifié de "constructives" les discussions entamées jeudi entre les médiateurs du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis sur un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza.

De son côté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a affirmé que les discussions sur le cessez-le-feu et les otages se poursuivaient vendredi.

Le porte-parole a ajouté dans un communiqué que les médiateurs poursuivent leurs efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu qui faciliterait la libération des otages et permettrait l'entrée de la plus grande quantité possible d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Les médiateurs ont passé des mois à essayer de mettre au point un plan en trois phases dans lequel le Hamas libérerait des dizaines d'otages capturés lors du raid du 7 octobre en échange d'un cessez-le-feu durable, du retrait des troupes israéliennes de Gaza et de la libération des Palestiniens enlevés par Israël.

Un cessez-le-feu à Gaza est d’autant plus crucial pour apaiser les tensions dans toute la région et persuader l'Iran et le Hezbollah libanais de s'abstenir de lancer des frappes de représailles contre Israël, après que Tel-Aviv a assassiné un haut commandant du Hezbollah et Ismail Haniyeh, un haut dirigeant politique tué dans la capitale iranienne.

Lire aussi: L'armée israélienne utilise les Palestiniens comme boucliers humains à Gaza