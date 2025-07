"Après sa défaite aux législatives, Macron veut recevoir les forces politiques du pays le 23 août. Le Nouveau Front Populaire s’y rendra ensemble pour exiger qu’il respecte le résultat des urnes et nomme Lucie Castets Première Ministre", ont déclaré sur X, Mathilde Panot et Manuel Bompard, respectivement présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale et coordinateur du parti de gauche.

L’appel de la gauche à nommer Lucie Castets à la tête du gouvernement intervient dans un contexte politique tendu, où les élections législatives (30 juin et 7 juillet) ont mis en évidence une fragmentation du paysage politique français.

La coalition du Nouveau front populaire (NFP, gauche) réunit le plus grand nombre de sièges avec 72 députés LFI (La France Insoumise), 66 députés socialistes et apparentés, 38 députés pour le groupe Écologiste et social, 17 députés GDR (Gauche démocrate et républicaine), soit un total de 193 sièges.

La coalition présidentielle se positionne en seconde force politique de l’Assemblée nationale avec 99 députés Ensemble pour la République, 36 députés Les Démocrates, 31 députés Horizons & Indépendants, soit un total de 166 sièges.

Le Rassemblement National (RN) et ses alliés, pourtant largement vainqueurs du premier tour des législatives, arrivent en troisième position avec 126 députés affiliés au groupe RN et 16 députés du groupe À Droite, présidé par Éric Ciotti, soit un total de 142 sièges.

Les centristes du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) occupent 21 sièges, tandis que la Droite républicaine recense 47 sièges. Huit députés ont, par ailleurs, choisi de ne rejoindre aucun groupe et sont non-inscrits.