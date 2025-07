Les incendies de forêt dans les quartiers de Karsiyaka et Urla à Izmir et de Goynuk à Bolu ont été maîtrisés, a annoncé le ministre de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli.

De nombreux feux de forêt se sont produits dans les provinces d'Aydin, d'Izmir et de Manisa, dans l'ouest de la Turquie, et les pompiers travaillent sans relâche pour contenir les flammes qui se propagent, ont déclaré les autorités.

Dans le quartier de Bozdogan à Aydin, des équipes aériennes et terrestres combattent un incendie qui s'est déclenché dans les parties hautes du quartier d'Alhisar, vendredi.

Le feu s'est intensifié près de la frontière du district de Kavaklidere à Mugla, affectant plusieurs villages.

Les autorités ont évacué certaines maisons du quartier d'Ormepinar par mesure de précaution.

Pendant ce temps, la province d'Izmir lutte contre les incendies dans trois localités. Un incendie majeur à Karsiyaka, qui a débuté jeudi, s'est étendu à des zones résidentielles et à une zone industrielle, forçant l'évacuation de trois quartiers.

Des hélicoptères de lutte contre les incendies équipés de capacités de vision nocturne ont été déployés pendant la nuit. Les efforts ont repris dans la matinée avec l'aide de deux avions et de sept hélicoptères.

Dans le quartier de Balikliova à Urla et dans le quartier de Sasal à Menderes à Izmir, d'autres incendies se sont déclarés dans des zones de broussailles et de forêts samedi.

Les équipes au sol ont combattu les flammes toute la nuit et, au lever du jour, des moyens aériens ont été déployés pour maîtriser les incendies.

Dans la province de Manisa, un feu de forêt qui a débuté mercredi dans le district de Gordes s'est propagé aux districts de Salihli et de Golmarmara.

La direction régionale des forêts d'Izmir a déployé d'importants moyens, dont 7 hélicoptères, 66 camions de pompiers et 550 personnes pour combattre les flammes. Plusieurs villages ont été évacués pour des raisons de sécurité.

Les autorités invitent les habitants à rester vigilants pendant que les pompiers s'efforcent de maîtriser la situation. La cause des incendies fait toujours l'objet d'une enquête.

