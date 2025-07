La gastronomie française n’a qu’à bien se tenir, le hamburger est le plat le plus consommé par les Français et voilà qu’un autre sandwich se hisse en 3e place des plats préférés dans l'Hexagone, le kebab.

Il a débarqué en France avec l’arrivée des migrants turcs dans les années 80, il fut longtemps le favori des étudiants et des ouvriers pour son coût minime et la satiété qu’il procurait rapidement. Aujourd'hui, force est de constater qu'il s’est aussi répandu dans d’autres groupes sociaux. Le Kebab est tendance. Ils ont amélioré leur qualité et concurrencent désormais le hamburger sur le marché de la restauration rapide.

“On compte désormais 9 000 points de vente en France et un chiffre d’affaires qui a encore progressé de 5 % l’an dernier”, selon François Blouin, le président-fondateur de Food Service Vision, un cabinet de conseil dédié à la restauration interviewé par le Parisien. 300 millions de Kebab ont été vendus l’an dernier en France et dans le nord du pays, on trouve désormais des drives pour acheter son Kebab.

Le Kebab se réinvente

“Quand on interroge les Français sur leurs préférences, ils placent désormais les kebabs juste derrière les pizzas et les burgers, mais devant les sandwiches et les salades”, note Nicolas Nouchi, le fondateur du cabinet Strateg’Eat. On compte plusieurs histoires de succès comme celle des frères Ercan et Ozcan Kaya qui ont développé le "Kebab" familial, et ont aujourd'hui plusieurs restaurants dans la capitale. Ils se sont octroyé le titre de "meilleur kebab de la capitale."

Il faut dire aussi que le sandwich se réinvente, en proposant des recettes plus diététiques, moins grasses, avec graines de grenade et légumes frais. L’arrivée du fameux kébab berlinois en France en 2019, a changé l’image du kebab classique. Il est composé d’ingrédients frais, arrosé de sauces maison. Le Kebab poulet, feta, légumes grillés est devenu l’un des préférés des Parisiens, le propriétaire de l'enseigne Sürpriz vient d’ouvrir un troisième magasin cet été à Paris Bastille. Une enseigne similaire a ouvert à Strasbourg.