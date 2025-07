Les compagnies aériennes désertent le Moyen-Orient à cause de la situation très tendue dans la région. Swiss a prolongé la suspension des vols à destination et au départ de Tel Aviv, et Beyrouth, jusqu'au lundi 26 août inclus, "après un examen plus approfondi de la situation au Moyen-Orient".

Les espaces aériens au-dessus de l'Iran, de l'Irak et d'Israël ne seront pas utilisés non plus jusqu'au 26 août inclus, selon le communiqué de la filiale helvétique de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, publié lundi.

Le groupe Lufthansa, qui avait suspendu ses vols vers Beyrouth fin juillet, a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu'au 26 août, au lieu de la date du 21 du même mois annoncée précédemment.

Lire aussi : Beyrouth: Air France et Transavia prolongent la suspension des vols jusqu'à mercredi

Une escalade militaire est toujours crainte

Ryanair suspend aussi tous ses vols jusqu’au 30 septembre et EasyJet jusqu'en mars 2025. American Airlines a prolongé, de son côté, l'annulation de tous ses vols jusqu’en avril 2025, selon l’Autorité de radiodiffusion d'Israël.

United Airlines, Vueling et d'autres ont suspendu leurs vols jusqu’au 31 octobre et KLM jusqu’au 26 octobre prochain.

Les craintes d’une escalade militaire s'intensifient au Moyen-Orient. Des tirs journaliers de roquettes sont échangés entre Israël et le Hezbollah, après l’assassinat du commandant du mouvement libanais Fuad Shokor. L’assasinat d’Ismail Haniyeh, chef politique du mouvement palestinien Hamas, dans la capitale iranienne Téhéran, a également déclenché une menace de vengeance de la part de l’Iran à l'encontre d'Israël, qui continue de frapper Gaza sans relâche depuis octobre.