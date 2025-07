Qu’a exactement dit Abdelmadjid Tebboune qui a tant fait réagir ? C’est à la toute fin de son discours que le président algérien s’est exprimé à propos de Gaza. “Elles (autorités israéliennes) veulent régler le problème en exterminant les Palestiniens. C’est ce qu’on appelle la paix des cimetières. On ne les laissera pas faire, nous sommes présents, on n’abandonnera pas la Palestine”, a-t-il déclaré. Des propos qui ont été applaudis pendant plusieurs minutes.

Tebboune a ensuite assuré que l’armée était prête, “pour peu qu’on ouvre les frontières et permette aux camions d’entrer, on va construire en vingt jours, trois hôpitaux, on enverra des centaines de médecins et on va aider pour reconstruire ce qui a été détruit par les sionistes”.

Des propos tronqués ou manipulés ?

Les propos semblent bien faire référence à une aide humanitaire et rien d’autre. C’est la version retenue par le journal The Times of Israël même si le post sur X d’un journaliste de la chaîne israélienne I24, Ariel Oseran, suggère la menace d’une intervention militaire. Il n’en a pas fallu plus pour que les réseaux sociaux s’émeuvent.

La présidence de la République algérienne n’a pas commenté ce début de polémique. C’est un fait que l’Algérie soutient depuis toujours la cause palestinienne. Membre tournant du Conseil de sécurité des Nations unies depuis juin 2023, le pays a proposé plusieurs résolutions devant le Conseil de sécurité demandant un cessez-le-feu immédiat dans l’enclave palestinienne.

L'élection du président a lieu le 7 septembre

Lors de son discours d’ouverture de la campagne électorale, Tebboune s’est également engagé à approvisionner le Liban en pétrole. Le pays connaît, en effet, des coupures de courant depuis deux jours ; ses centrales électriques ne fonctionnent plus, faute de fuel.

La quasi-totalité de son intervention a surtout été consacrée à la bonne santé de l’économie algérienne. Il a vanté les comptes équilibrés de l’Etat, la croissance économique qui avoisine les 4% en 2023 et promis une nouvelle hausse des salaires. Le président candidat a également promis de travailler encore pour atteindre l’indépendance alimentaire. Abdelmadjid Tebboune est candidat à sa propre succession. L’élection présidentielle a lieu le 7 septembre prochain.