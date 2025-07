Le message dénonçait l'utilisation systématique de l’accusation d’anti-sémitisme par les groupes sionistes pour couper court à toute critique.

L’humoriste demandait dans son message à ses abonnés de se prononcer sur ce point: "Cela a été utilisé à tort et à travers pour intimider les personnes. Est-ce que vous craignez d’être accusé d’être anti-sémite par ces sionistes ? Votez et dites-moi dans vos commentaires soit “moi, je m’en fiche” ou “oui j’ai encore peur.”

Depuis la parution de ce message, le compte de Bassem Youssef est inactif.

Une icône des mouvements pro-palestiniens

Habitué des plateaux de télévision, et des interviews très franches sur la situation à Gaza et en Palestine en général, Bassem Youssef est devenu une figure de la mobilisation pro-palestinienne et une voix reconnue des critiques d’Israël.

Vivant maintenant aux Etats-Unis, il a maintes fois dénoncé le discours israélien qui met en avant son droit à se défendre. En novembre 2023, la vidéo de son interview avec le journaliste britannique Piers Morgan a été vue des millions de fois.

Il est l’un des noms les plus partagés sur les réseaux sociaux concernant Gaza. Youssef a déclaré: "Ce que j'ai dit a résonné auprès du public. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais je suis heureux d'avoir dit ce que j'avais à dire. J'ai été très content des retours et des éloges. Je n'ai exprimé que mon avis".

X n’a donné aucune explication

Le réseau X n’a pas donné d’explication officielle à cette suspension. Lorsqu’il a racheté le réseau Twitter, Elon Musk a promis de défendre la liberté de parole, il a réactivé les comptes suspendus par Twitter comme celui de Donald Trump, ou les comptes de théoriciens conspirationnistes après la défaite du président Trump. Plus récemment, Elon Musk a rediffusé via son compte les publications violentes de l’extrême droite britannique qui appelaient à manifester contre les migrants, après la propagation d’une rumeur qui accusait un migrant d’être l’auteur de l’attaque au couteau de Southport.