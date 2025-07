Des dizaines de manifestants pro-palestiniens aux États-Unis ont chargé une ligne de policiers lors d'une confrontation intense avec des agents devant le consulat israélien lors de la deuxième nuit de la Convention nationale démocrate (DNC) à Chicago.

Mardi, les manifestants ont scandé “Laissez-les partir !” alors que la police menottait au moins quatre personnes et les éloignait de la manifestation. Les officiers, armés de matraques en bois, criaient “bougez” et encadraient les manifestants dans la rue, les empêchant de marcher.

Le National Lawyers Guild de Chicago , qui a fourni des observateurs juridiques pour les manifestations de mardi, a déclaré qu'au moins 72 personnes avaient été arrêtées.

Certains manifestants ont brûlé un drapeau américain dans la rue alors que l'appel nominatif pour la vice-présidente Kamala Harris avait lieu à l'intérieur de l’United Center, à environ 3,2 km de là. D'autres portaient des drapeaux palestiniens, tandis que beaucoup étaient habillés en noir et avaient le visage couvert.

Alors que les manifestants se regroupaient et s'approchaient d'une ligne de policiers en tenue anti-émeute devant un gratte-ciel de Chicago abritant le consulat israélien, un officier a déclaré au mégaphone : “Vous êtes ordonnés de vous disperser immédiatement”.

Une femme à l'avant de la marche a répliqué avec son propre mégaphone : “Nous n'avons pas peur de vous”.

Un homme portant un chapeau des Chicago Bulls, le visage couvert par une cagoule, a appelé les manifestants à “fermer la DNC”.

Le groupe, qui n'est pas affilié à la coalition de plus de 200 groupes ayant organisé les manifestations de lundi, a annoncé la manifestation de mardi sous le slogan “Make it great like 68”, en référence aux manifestations contre la guerre du Vietnam qui ont secoué la ville lors de la Convention nationale démocrate de 1968.

L'atmosphère avec des rangées de policiers en tenue anti-émeute contrastait fortement avec la veille, où des milliers d'activistes pro-palestiniens, y compris des familles poussant des bébés dans des poussettes, avaient défilé près du site de la convention en appelant à un cessez-le-feu.

Le consulat a été le lieu de nombreuses manifestations depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza en octobre.

Pendant ce temps, les sites des manifestations de la veille étaient largement calmes.

Treize personnes ont été arrêtées lors des manifestations de lundi, pour la plupart liées à une “brève violation” des barrières de sécurité “à portée de vue et de l’United Center”, a déclaré le surintendant de la police de la ville.

D'autres manifestations sont prévues tout au long de la semaine.