Sans que ce soit vraiment une surprise, le magazine pro-israélien Le Point sort l’information dans son édition de cette semaine. 50 députés emmenés par la très active députée des Français de l’Etranger, Caroline Yadan, ont écrit à la présidente du Parlement européen pour demander la levée de l’immunité parlementaire de Rima Hassan ainsi que des sanctions.

Le motif ? La jeune élue européenne de La France insoumise a assisté, le 16 août, à la manifestation du vendredi à Amman en Jordanie. Des manifestations ont lieu tous les vendredis dans cette capitale depuis le 7 octobre 2023 pour demander un cessez-le-feu. Le mouvement est organisé par tous les partis du royaume pour réclamer la fin des combats.

Caroline Yadan, une élue française en croisade pour Israël

Le Point semble ne pas connaître la réalité jordanienne et résume l’événement à une manifestation pro-Hamas. Ce n’est pas tout à fait cela. La population jordanienne étant en majorité d’origine palestinienne, la guerre à Gaza fédère tous les Jordaniens depuis 10 mois. Dans ces manifestations, on retrouve des personnes de différentes orientations politiques et idéologiques.

On y trouve des pancartes aux messages très divers, des portraits de Haniyeh, chef du Hamas assassiné à Téhéran, des slogans pro-Hamas et également d’autres appels au cessez-le-feu. La manifestation n’est pas strictement pro-Hamas.

Raccourci pour permettre un petit coup politique contre une élue de La France insoumise ? Caroline Yadan est toujours prompte à vouloir faire taire toute critique à propos d’Israël ; et, ici, elle se lance comme d’habitude dans une croisade où elle n’a pas peur de déformer les faits, utilisant la méconnaissance de la réalité moyen-orientale de ses collègues.

Les manifestations hebdomadaires à Amman

Victime de cyberharcèlement depuis des mois, Rima Hassan a essayé de se défendre en expliquant le contexte jordanien. Ce n’est pas, non plus, la première manifestation du vendredi à laquelle elle assiste. L’élue y participe pour soutenir le peuple palestinien, dit-elle, et aucunement pour soutenir le Hamas.

Si la députée européenne a sans doute commis une faute de communication politique pendant ses vacances jordaniennes, doit-on rendre responsable un participant de tout ce qui se dit dans une manifestation ?

Sur sa page Facebook, Rima Hassan offre une image plus apaisée de son séjour jordanien. Elle est aussi allée rencontrer des associations de femmes qui travaillent au maintien de l’héritage palestinien dans plusieurs camps de réfugiés situés en Jordanie. En 1948, puis en 1967, la Jordanie a accueilli plusieurs millions de Palestiniens.

Ce sont ces descendants qu’on retrouve dans les manifestations du vendredi. Souvent bien intégrés, ils militent toujours pour leur droit au retour et ont tous de la famille en Cisjordanie occupée ou à Gaza.

Chaque coup de fil est une angoisse pour ces familles. Certains ont déjà perdu plusieurs parents.