Il s’agit d’un enfant de 10 mois non vacciné de Deir al-Balah (Gaza), le premier cas à Gaza depuis 25 ans, a-t-il précisé dans une publication sur son compte X.

Le séquençage génomique a confirmé que le virus est lié au poliovirus variant de type 2 détecté dans des échantillons environnementaux collectés en juin dans les eaux usées de Gaza, a ajouté Ghebreyesus soulignant que l'enfant, qui a développé une paralysie de la jambe gauche, est actuellement dans un état stable.

"La menace de la polio survient alors que les ordres d'évacuation répétés continuent de déplacer des milliers de personnes dans les villes de Khan Younis et de Deir al-Balah, ajoutant à la pression physique et mentale d'une population déjà en souffrance", a encore déploré le chef de l'OMS.

"Personne n’est en sécurité, nulle part. Après avoir été déracinés à plusieurs reprises, les gens n’ont pratiquement plus d’options pour trouver un abri, des soins de santé et d’autres services dans un environnement déjà surpeuplé et difficile", a, par ailleurs, déclaré Tedros Adhanom soulignant que "cette situation doit être évitée à tout prix. C’est de protection et de dignité, et non de déracinements répétés, que la population de Gaza a désespérément besoin aujourd’hui".