Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire “Arrêtez le génocide” et “La Nakba n'est pas terminée”. Ils ont également placé sur le sol des linceuls d'enfants ensanglantés représentant les jeunes victimes de la guerre à Gaza.

Un certain nombre de manifestants portaient également des masques du président américain Joe Biden et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, critiquant leur politique au Moyen-Orient.

Dans une interview accordée à Anadolu, Jack Spicer, citoyen néo-zélandais participant à la manifestation, a déclaré qu'il était inacceptable que les criminels de guerre américains et les terroristes se rencontrent en Irlande.

Spicer a affirmé : “Nous sommes ici pour soutenir la Palestine contre Israël, terroriste et sioniste. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien, des territoires occupés en 1948, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza”.

"Nous sommes ici pour dire non au génocide et (non) aux armes et à l'aide que l'armée américaine fournit à l'État terroriste d'Israël par l'intermédiaire de l'Irlande" a-t-il ajouté.

Avec le soutien américain, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 133 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, Tel Aviv poursuit cette guerre, ignorant la décision du Conseil de sécurité de l’ONU de l’arrêter immédiatement et les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.