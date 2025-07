Le Hezbollah libanais a annoncé qu'il avait lancé des attaques contre Israël à l'aide d'un grand nombre de drones en réponse à l'assassinat du principal commandant du groupe à Beyrouth, le mois dernier.

Le groupe basé au Liban a déclaré avoir visé une “cible militaire spéciale” identifiée ainsi que les plates-formes israéliennes dôme de fer et d'autres sites, ajoutant que la riposte complète prendrait “un certain temps”.

Le Hezbollah a indiqué avoir achevé la “première phase” de sa riposte à l'assassinat par Israël du principal commandant du groupe, Fuad Shokr, lors d'une attaque menée le mois dernier dans la banlieue de Beyrouth et a ajouté avoir frappé 11 sites militaires israéliens, tiré plus de 320 roquettes et envoyé des drones dans le nord d'Israël.

L’armée israélienne a, pour sa part, indiqué avoir lancé des frappes préventives sur le Liban après avoir évalué que le Hezbollah se préparait à tirer des roquettes et des missiles en direction d'Israël, mais le mouvement libanais a nié ces allégations.

L'armée a également lancé un ultimatum aux habitants du Sud-Liban, leur demandant de “partir immédiatement”, dans un message en langue arabe.

A la lumière de ces derniers développements, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a annoncé l'instauration d'un état d'urgence national de 48 heures à partir de 06h00 (03h00 GMT) dimanche.

Reprise des négociations pour Gaza

Ces affrontements ont éclaté alors que se tient au Caire un round crucial de négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et un accord d’échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens.

Les négociateurs au Caire s'emploient, de nouveau, à obtenir une trêve dans la guerre à Gaza, où les bombardements israéliens incessants tuent chaque jour des dizaines de Palestiniens.

Une nouvelle session de discussions lancée jeudi se poursuit dans la capitale égyptienne, où sont présents les chefs du renseignement extérieur et intérieur israéliens, David Barnea et Ronen Bar, le directeur de la CIA, William Burns, le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que les chefs du renseignement égyptien et qatari.

Une délégation du Hamas, qui s'est rendue au Caire, ne participera pas aux discussions, mais devait rencontrer en soirée des responsables égyptiens, a indiqué un cadre du mouvement de résistance palestinien.

Israël tue 63 Palestiniens dans plusieurs zones de Gaza

Au même moment, au moins 63 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une série de frappes aériennes israéliennes visant différentes zones de la bande de Gaza assiégée.

Mahmoud Basal, porte-parole de la défense civile palestinienne, a déclaré dans un communiqué que 4 Palestiniens ont été tués par une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Il a ajouté que les zones situées à l'est de la ville de Deir al Balah et le camp de Nuseirat ont subi des tirs d'artillerie israéliens suite à l'ultimatum lancé par l'armée, samedi après-midi, pour fuir de vastes zones de Deir al Balah.

