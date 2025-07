Air France, Wizz, Etihad Airways, Royal Jordanian et Aegean ont annoncé l’annulation de leurs vols en provenance et en direction d’Israël après une série d'attaques de roquettes lancée par le Hezbollah libanais en Israël et des frappes israéliennes sur le Liban.

Après que des avions ont été retardés et des atterrissages déroutés vers d'autres aéroports d'Israël, l'Autorité de l'aviation civile a annoncé la reprise des vols vers et au départ de Tel-Aviv et l'aéroport de Beyrouth continue de fonctionner normalement.

Depuis des semaines, les compagnies aériennes désertent le Moyen-Orient à cause de la situation très tendue dans la région.

Les craintes d’une escalade militaire s'intensifient au Moyen-Orient. Des tirs journaliers de roquettes sont échangés entre Israël et le Hezbollah, après l’assassinat du commandant du mouvement libanais Fuad Shokr. L’assassinat d’Ismail Haniyeh, chef politique du mouvement palestinien Hamas, dans la capitale iranienne Téhéran, a également déclenché une menace de vengeance de la part de l’Iran à l'encontre d'Israël, qui continue de frapper Gaza sans relâche depuis octobre 2023.

