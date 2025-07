Les renseignements turcs ont annoncé mercredi avoir neutralisé Gulistan Tekik, une prétendue dirigeante de l'organisation terroriste PKK, lors d'une opération ponctuelle à Souleimaniye, en Irak.

Gulistan Tekik avait rejoint l'organisation terroriste en 1998 et était recherchée pour "appartenance à une organisation terroriste armée".

Elle avait reçu une fausse carte d'identité sur instruction spéciale de Murat Karayilan, l'un des chefs de file de l'organisation terroriste séparatiste PKK.

Gulistan Tekik menait des activités de propagande et de désinformation de l'organisation terroriste avec le soutien de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) à Souleimaniye. Elle était impliquée dans des activités visant à diffuser l'idéologie de l'organisation et à accroître le nombre d’adhérents à l'organisation.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak pour préparer des attaques transfrontalières en Turquie.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations antiterroristes réussies à sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des populations. Il s'agit de l'opération Bouclier de l'Euphrate lancée en 2016, Rameau d'olivier en 2018 et Source de paix en 2019.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

