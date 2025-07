"212 collègues de l'UNRWA ont été tués depuis le début de la guerre sur (Gaza)", a indiqué l'UNRWA dans un communiqué publié sur son compte X.

Malgré ces pertes, l'agence de l'ONU a affirmé qu'elle "continue de fournir une assistance humanitaire partout où cela est possible et dans les circonstances les plus difficiles."

L'UNRWA a, de surcroît, souligné que l'opération humanitaire à Gaza "est devenue l'une des plus difficiles au monde pour l'ONU en ce moment."

Jusqu'à la fin du mois de juillet, l'UNRWA a déclaré avoir documenté 464 incidents sur ses installations à travers la bande de Gaza et les personnes qui s'y trouvent et ce, depuis le 7 octobre.

L'UNRWA est la plus grande organisation humanitaire à Gaza et est considérée comme la colonne vertébrale des opérations d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée.

Elle a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU il y a plus de 70 ans pour venir en aide aux Palestiniens qui ont été déplacés de force de leur terre.

Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza après une attaque du Hamas en date du 7 octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

L'offensive a entraîné la mort de près de 40 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 93 500 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Le blocus en cours de Gaza a provoqué de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, laissant une grande partie de la région en ruines.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui a ordonné l'arrêt des opérations militaires dans la ville de Rafah, au sud, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge avant l'invasion de la zone, le 6 mai dernier.