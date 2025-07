À l'occasion de la Fête de la Victoire du 30 août, le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a délivré un message où il a rappelé que cette année marque le 102ème anniversaire de la Grande Victoire.

"En ce jour mémorable, l'un des moments charnières de notre histoire, je célèbre le 30 août, Jour de la Victoire, avec notre chère nation, nos frères chypriotes turcs et des millions de nos concitoyens à travers le monde", a déclaré Erdogan.

"À travers cette Grande Victoire, la nation turque a réaffirmé au monde entier son refus de la soumission, sa volonté inébranlable et son attachement à l'indépendance dans sa propre patrie." a-t-il poursuivi.

Erdogan a souligné que la Grande Victoire, que Mustafa Kemal Atatürk a qualifiée de "monument éternel de l'esprit de liberté et d'indépendance de la nation turque", a consolidé pour toujours l'existence de la nation sur les terres anatoliennes. Cette victoire décisive a mis fin aux forces d'invasion, brisé l'axe de l'impérialisme et ouvert la voie à la proclamation de la République.

Il a poursuivi : "Alors que nous avançons résolument vers nos objectifs pour le Siècle de la Turquie, nous concrétisons progressivement notre idéal d'une Turquie forte et prospère. Nous mobilisons tous nos efforts pour mettre un terme aux conflits, aux persécutions et aux massacres dans diverses régions du monde, notamment à Gaza. Nous nous tenons fermement aux côtés des opprimés, quelles que soient leur identité ou leurs croyances, sans attendre de contrepartie matérielle. Je le dis avec une grande satisfaction : nous sommes plus forts aujourd'hui qu'hier, et j'espère que nous le serons encore davantage demain."

Erdogan a également insisté sur l'importance d'établir un ordre mondial plus équitable avec les amis et alliés partageant les mêmes idéaux que la Turquie. Dans cette perspective, il a ajouté que "la Turquie, qui a été une source d'inspiration pour les nations opprimées à travers sa guerre d'indépendance, aspire à un monde où règnent la paix, la justice et la sérénité".

"Je rends hommage avec gratitude à Mustafa Kemal Atatürk, le commandant en chef de la Grande Victoire, et à ses compagnons d'armes. Je prie pour la miséricorde de nos martyrs, les gardiens éternels de notre indépendance, et je commémore le souvenir de nos anciens combattants avec reconnaissance. Bonne Fête de la Victoire du 30 août à tous", a conclu le président turc.