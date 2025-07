Le Renseignement turc (MIT) et le commandement de la gendarmerie régionale de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie, ont interpellé dans le cadre d'une opération conjointe, Denis Daniel Korkmaz, un citoyen français qui était actif dans la structure française de l'organisation terroriste PKK.

Selon les informations obtenues vendredi auprès de sources sécuritaires, Korkmaz, qui était suivi par le MIT depuis un certain temps, menait des activités illégales en France pour le compte de l'organisation terroriste PKK, en effectuant des opérations de collecte de fonds, de recrutement de personnes pour l'organisation et de transfert de personnes et de matériel.

Korkmaz, qui a été repéré par le MIT dans le district de Halfeti à Sanliurfa, a été arrêté lors d'une opération conjointe du MIT et du commandement de la gendarmerie.

Korkmaz, membre de la structure française de l'organisation terroriste, a été expulsé vers la France après l'achèvement des procédures.