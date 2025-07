Près de 159 000 enfants ont été vaccinés contre la polio dans la zone centrale de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne assiégée.

“Les équipes médicales ont pu vacciner 158 992 enfants dans les deux jours qui ont suivi le début de la campagne de vaccination contre la polio à Gaza”, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué publié lundi en fin de journée.

Il a ajouté qu'il y avait eu une forte participation des citoyens au deuxième jour de la campagne dans la zone centrale de Gaza.

Selon les équipes médicales qui supervisent la campagne de vaccination dans les centres de Deir al Balah, des signes de fatigue et de malnutrition ont été observés chez des centaines d'enfants vaccinés en raison des conditions difficiles qu'ils vivent dans le cadre de la guerre israélienne qui sévit dans l'enclave depuis près de 11 mois.

L'urgence de la campagne a été soulignée par la confirmation, le mois dernier, du premier cas de polio à Gaza en 25 ans, chez un enfant de 10 mois.

Le 16 août, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé un cessez-le-feu humanitaire de sept jours pour permettre la vaccination de 640 000 enfants, une demande soutenue par l'UNRWA.

La campagne de vaccination contre la polio se déroule dans le contexte de la poursuite des attaques militaires israéliennes à Gaza, qui ont fait plus de 40 700 morts et plus de 94 000 blessés palestiniens depuis le 7 octobre de l'année dernière.

