"Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", dans sa version complète, est une phrase régulièrement utilisée dans les manifestations de soutien aux Palestiniens depuis le début de l’offensive israélienne sur Gaza.

Elle évoque un territoire allant du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, qui comprend les frontières d’Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Le slogan fait l'objet de plusieurs interprétations.

Pour certains, il s'agit d'un appel à l'autodétermination et à l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens, où à la constitution d'un État unique incluant Israël et les territoires palestiniens.

Mais pour d'autres, le slogan appellerait à la disparition d'Israël pour laisser place à un Etat palestinien qui engloberait toute la région.

Le conseil de Meta créé en 2020 et qui fait autorité en matière de modération des contenus sur les réseaux sociaux du groupe, s'est saisi de trois exemples d'utilisation de l'expression sur Facebook.

Dans chacun des cas, il a jugé qu'ils n'allaient pas à l'encontre du règlement de la plateforme sur les discours haineux, l'incitation à la violence, ainsi que les individus ou les organisations dangereuses.

Chaque exemple contenait des "signes de solidarité avec les Palestiniens, mais pas de langage appelant à la violence ou à l'exclusion", a indiqué le conseil dans un avis publié mercredi.

Le conseil a précisé qu'une minorité de ses membres avaient considéré que la phrase devrait être interprétée par défaut comme “une glorification du Hamas et de la violence “sauf à ce que le message comporte des signaux clairs du contraire".

Le Hamas a inscrit ce slogan dans sa charte fondatrice.

L'expression a "plusieurs significations", a rappelé le conseil, et "à elle seule, ne peut être comprise comme un appel à la violence contre un groupe, (...) un plaidoyer pour l'exclusion ou un message de soutien à une entité, le Hamas".