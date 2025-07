Des témoins ont rapporté que les forces israéliennes ont quitté Tulkarem et son camp de réfugiés après avoir déjà évacué Jénine et son camp plus tôt dans la journée.

Ils ont également signalé que les troupes israéliennes ont laissé après leur passage une scène de désolation avec une destruction massive des infrastructures et des habitations.

L’armée israélienne était retournée à Tulkarem lundi à l’aube, après un retrait initial survenu le soir du 29 août, suite à une offensive militaire de 48 heures.

Plus tôt vendredi, les troupes israéliennes avaient aussi quitté la ville de Jénine et son camp de réfugiés après dix jours de frappes qui ont fait des dizaines de morts et de blessés, laissant derrière elles une ville dévastée, selon l'agence officielle palestinienne Wafa.

Les habitants de Jénine craignent toutefois un retour des forces israéliennes pour mener de nouvelles attaques, après leur retrait et leur repositionnement aux points de contrôle militaires environnants, comme cela s'est produit à maintes reprises dans le passé.

Les forces israéliennes ont détruit les routes principales de Jénine, ainsi que les infrastructures du camp de réfugiés et de la zone à l’est de la ville.

L’eau, l’électricité et les lignes de communication ont été coupées en raison des excavations et des destructions causées par les machines de construction israéliennes dans les environs.

Le 28 août, l'armée israélienne a lancé sa campagne militaire la plus importante depuis vingt ans dans le nord de la Cisjordanie, principalement à Jénine, Tulkarem, Tubas et le camp d'Al-Fara où, selon le ministère palestinien de la Santé, 36 Palestiniens ont été tués et plus de 150 autres blessés.

Les tensions ont atteint un point critique dans toute la Cisjordanie occupée alors qu’Israël poursuit son offensive sur la bande de Gaza, qui a coûté la vie à près de 40 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre dernier.

Depuis cette date, au moins 691 personnes ont été tuées et plus de 5 700 blessées par des tirs israéliens en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé.