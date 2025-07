Au moins 48 personnes ont été tuées dimanche dans l'explosion d'un camion-citerne à la suite d'une collision avec un autre véhicule dans le centre-nord du Nigeria, a déclaré l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Le camion-citerne était entré en collision avec un camion transportant des voyageurs et du bétail, a expliqué l’instance publique. Plusieurs autres véhicules ont également été impliqués dans l'accident.

Le porte-parole de l'agence, Hussaini Ibrahim, a affirmé que 48 personnes au moins ont trouvé la mort dans la collision, alors que les autorités tentent toujours de nettoyer les lieux de l'accident.

La semaine dernière, l'entreprise publique nigériane NNPC Ltd a augmenté le prix de l'essence d'au moins 39 %, la deuxième hausse importante en plus d'un an, mais les pénuries se sont poursuivies, obligeant les automobilistes à faire la queue pendant des heures dans les grandes villes du pays.

La raffinerie Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, a commencé à produire de l'essence en début de semaine, suscitant l'espoir que cela mettrait fin à des décennies de dépendance du pays à l'égard des importations, qui coûtent des milliards de dollars par an.

La raffinerie avait déclaré que la NNPC serait le seul acheteur de son essence, également connue sous le nom de Premium Motor Spirit (PMS), et que le gouvernement fixerait les prix.

La NNPC Ltd a déclaré samedi qu'elle ne serait pas le seul acheteur de l'essence de la raffinerie Dangote, mais qu'elle interviendrait si l'installation vendait plus cher que les prix à la pompe.