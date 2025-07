Ce débat a commencé par une poignée de mains à l’initiative de Kamala Harris, la candidate démocrate. Cela faisait huit ans que cela ne s’était pas produit lors des débats de campagne. C’était surtout la première fois que les deux personnalités politiques se rencontraient pour une joute orale qui a duré plus de deux heures.

Chaque candidat a été égal à lui-même surtout Donald Trump qui a comme d’habitude lancé des accusations non étayées par des faits. Les journalistes l’ont ainsi remis à sa place lorsqu’il a accusé les migrants arrivés aux États-Unis de manger “des chats et des chiens “de la ville de Springfield (Ohio), une rumeur lancée par des candidats républicains en début de semaine. Il a aussi assuré que la criminalité explosait aux Etats-Unis, les journalistes lui ont opposé le dernier rapport du FBI qui dit l’inverse, Donald Trump a tout simplement conclu que le FBI mentait.

Il a évité soigneusement de répondre aux questions pour se concentrer sur ses marottes: l’immigration, l’avortement et le soit-disant communisme de Kamala Harris. Il a tout le long du débat comparé Kamala Harris à Joe Biden. “Ce sont les mêmes”, a-t-il répété. Il a promis l’apocalypse pour les Etats-Unis, la troisième guerre mondiale si Kamala Harris gagnait cette élection. Les migrants arriveront par millions et envahiront les villes.

L’ancien président américain a aussi vanté ses qualités de leader, et a assuré que son habileté diplomatique aurait évité la guerre du 7 octobre ainsi que la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Une candidate démocrate tout sourire et calme

La candidate démocrate a su rester calme face aux outrances du candidat républicain, se contentant de dresser un bilan sombre de la présidence Trump: “Donald Trump nous a laissé un chômage plus élevé que pendant la grande dépression, Donald Trump nous a laissé une épidémie et une santé publique dans le plus mauvais état depuis un siècle, Donald Trump nous a laissé la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile. Nous, ce que nous avons fait c’est régler les problèmes que Donald Trump a laissés derrière lui.“

Et surtout, elle a parlé de son programme,” J’apporte quelque chose de nouveau, de l’optimisme. Des réductions d’impôt pour les classes moyennes. Des aides pour les familles qui accueillent un enfant, ou pour ceux qui deviennent propriétaires de leur résidence principale. Je suis la seule personne ici qui veut faire quelque chose pour la classe moyenne américaine.”

Donald Trump sort “perdant’ de ce débat, selon un sondage

La démocrate a ainsi rappelé qu’elle provenait de cette classe moyenne, contrairement à Donald Trump né dans une famille riche.

Kamala Harris s’est tout de même aventurée à moquer les rassemblements politiques de Donald Trump où le public s’ennuie, selon elle. Elle ne s’est pas privée non plus de moquer les références fantaisistes de l’ancien président, comme les éoliennes qui donneraient le cancer ou ses allusions à Hannibal Lecter, le serial-killer, personnage de fiction.

D‘après un sondage réalisé au terme de ce débat par la chaîne CNN, 63% des téléspectateurs estiment que Kamala Harris s’en est mieux sortie dans ce débat que Donald Trump. La candidate démocrate a d’ailleurs proposé un second débat à son opposant qui n’a pour l’instant pas donné sa réponse.