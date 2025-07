Emine Erdogan a déclaré que les enfants d'Ukraine, de Syrie, de Gaza et de toutes les autres zones de conflit doivent avoir un avenir respectueux de la dignité humaine, en dehors des guerres ou de la mort.

"Comment pouvons-nous supporter un monde dans lequel un enfant en pleine guerre dit 'je suis si fatigué, je veux mourir et me reposer' et préfère mourir que vivre ? Nous devons aux enfants d'Ukraine, de Syrie, de Gaza et de toutes les autres zones de conflit un avenir respectueux de la dignité humaine" a-t-elle déclaré dans un message vidéo lu au 4e sommet des épouses de dirigeants à Kiev rappelant qu’un enfant est tué toutes les dix minutes dans une zone de conflit.

Dans son message vidéo à ce sommet qui se tient sur le thème "sécurité des enfants", Emine Erdogan a déploré que la protection des enfants soit devenue un défi.

"Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, protéger le droit à la vie des enfants et veiller à ce qu'ils grandissent dans un environnement sûr et pacifique s'est transformé en un défi mondial. Pourtant, l'avenir de l'humanité germe avec les enfants" a-t-elle indiqué.

"Le fait que des bébés soient enveloppés dans des linceuls sans même être enregistrés à la mairie, et que les décès d'enfants soient considérés comme des victimes de guerre, révèle à quel point l'âme de l'humanité d'aujourd'hui est sombre", a-t-elle ajouté.

La première dame a exprimé son appréciation pour les efforts fournis par Olena Zelenska pour protéger les enfants ukrainiens et a rappelé que la Turquie accueille 1500 enfants ukrainiens et leurs accompagnateurs.

Souhaitant la fin de la guerre, et une paix “juste et durable” Erdogan a rendu hommage aux personnes ayant perdu la vie dans des guerres à travers le monde.

Sommet des épouses de dirigeants

Le sommet a été initié par Olena Zelenska en 2021 dans le but de créer une plateforme internationale de dialogue pour aider à résoudre les problèmes humanitaires et mettre en œuvre des projets communs pour le bien-être des personnes.

Depuis le premier sommet qui s'est tenu en 2021 sur le thème "La puissance douce dans la nouvelle réalité", un second sommet s’est penché en 2022 sur le thème "L'Ukraine et le monde: L'avenir que nous (re)construirons ensemble" , puis un troisième sommet ‘est tenu en 2023 sur le thème "L'impact de la guerre sur la santé mentale".