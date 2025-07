Voulue par le président Emmanuel Macron pour prolonger le succès des Jeux, cette parade débutera à 16h00 (14h00 GMT) par un défilé des athlètes olympiques et paralympiques, des organisateurs et des volontaires..

Ces Jeux de Paris 2024, dont le succès populaire a créé la surprise, ont battu le record de billets vendus pour les Jeux olympiques et paralympiques confondus, dépassant le précédent détenu par Londres 2012.

Une réussite sur laquelle Emmanuel Macron souhaite capitaliser, le président voulant faire dorénavant du 14 septembre la Fête nationale du sport, a-t-il annoncé dans un entretien au Parisien publié samedi.

"Nous devons nous retrouver autour d’une fête du sport, populaire, qui se déploie dans la rue, les écoles, les complexes sportifs dédiés", a déclaré le président au quotidien.

Emmanuel Macron entend également mettre en place une commission transpartisane pour analyser l’héritage de ces Jeux, rapporte le Parisien. "L’idée c’est de faire le bilan de tout ce qui a bien marché, de la préparation au déroulement, et s’en inspirer pour la suite", détaille le président.

La parade sera suivie, à 18h30 (16h30 GMT), d'une cérémonie de remise des décorations sur la place de l’Étoile, au pied de l’Arc de Triomphe, par Emmanuel Macron, d'anciens champions olympiques et paralympiques et d'autres personnalités.

Plus de 300 sportifs sont attendus, selon les organisateurs des Jeux, dont le judoka Teddy Riner, l'escrimeuse Manon Apithy-Brunet, le nageur Léon Marchand et les frères pongistes Alexis et Félix Lebrun.

Les athlètes seront décorés, selon leurs résultats aux Jeux, de la Légion d’honneur, de l’Ordre national du Mérite ou promus au grade d’officier de la Légion d’honneur.

Le président de la République, souhaite également créer un ordre décoratif spécifique qui ira "du bénévole à l’agent RATP. Du fonctionnaire de police à Céline Dion", a dit au Parisien Emmanuel Macron, qui appelle les forces politiques à prendre exemple sur ces Jeux.

"Qui pourrait comprendre que l’on sait se prendre la main et se dépasser pour faire réussir les Jeux olympiques et paralympiques, mais qu’on ne peut pas le faire pour répondre aux urgences des Français et bâtir la France ?"

Les festivités se poursuivront ensuite par un concert sur la place de l’Etoile, la mairie de Paris promettant la présence "de nombreux artistes de renom qui ont marqués les cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024".

