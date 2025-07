La solution à deux États progresse au sein de la communauté internationale.

Des représentants de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de la coopération islamique et de divers pays européens, dont l'Espagne, ont souligné leur engagement en faveur d'une solution à deux États pour une paix durable entre Israël et la Palestine lors d'une réunion à Madrid.

M. Fidan a déclaré que la Turquie apprécie le soutien de l'Espagne à la cause palestinienne.

"Nous avons rencontré des représentants de l'Espagne, de la Slovénie, de la Norvège, de l'Irlande et de l'UE", a écrit M. Fidan sur X.

Il a indiqué qu'une augmentation du soutien à une solution à deux États avait été observée au cours des réunions et qu'il avait également rencontré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

"La reconnaissance croissante de la Palestine par un plus grand nombre de pays européens et la préparation d'un plus grand nombre de pays à s'impliquer dans l'affaire de la Cour internationale de Justice nous permettent d'espérer la réalisation de la justice", a-t-il affirmé.

M. Fidan a souligné que "le manque de responsabilité d'Israël et le soutien inconditionnel des États-Unis dont il bénéficie" ont conduit à l'effondrement du système international. Il a, ensuite, ajouté que les pays occidentaux le comprenaient désormais également.

Conscience mondiale

"La période pendant laquelle le public mondial a considéré la question palestinienne uniquement du point de vue d'Israël et de ses partisans touche à sa fin. La conscience de l'humanité prend le dessus", a-t-il précisé.

M. Fidan a déclaré qu'une solution à deux États dans laquelle la Palestine et Israël pourraient vivre en paix et en sécurité constituait également une opportunité "historique" pour Israël.

Une déclaration commune de Madrid indique que depuis le 7 octobre, "une tragédie sans précédent, faite de souffrances humaines indicibles et de violations du droit international, se déroule sous nos yeux et porte atteinte à la paix et à la sécurité internationales".

"Nous condamnons toutes les formes de violence et de terrorisme", ajoute la déclaration, qui appelle à “la mise en œuvre crédible et irréversible de la solution des deux États, conformément au droit international et aux paramètres convenus, y compris l'initiative de paix arabe, afin de parvenir à une paix juste et durable qui respecte les droits du peuple palestinien, d'assurer la sécurité d'Israël et de parvenir à des relations normales dans une région où règnent la stabilité, la sécurité, la paix et la coopération”.

