Des partisans de l'organisation terroriste PKK ont organisé un soi-disant festival à Marseille, dans le sud de la France, pour faire de la propagande en faveur de l'organisation.

Au cours de la manifestation organisée sous le nom de "festival", les partisans du PKK ont porté les uniformes de l'organisation terroriste, ont scandé des slogans appelant à la libération de son chef Abdullah Öcalan, et ont arboré des symboles du PKK.

Le ministère français des affaires étrangères n'a pas encore répondu aux questions d'Anadolu concernant les raisons pour lesquelles la manifestation, au cours de laquelle de la propagande terroriste a été ouvertement faite, a été autorisée, étant donné que le PKK est reconnu comme une organisation terroriste à la fois par l'UE et par la France.

En 2021, la Turquie avait dénoncé la rencontre du président français Emmanuel Macron avec des membres du soi-disant " Conseil démocratique syrien ", qui est contrôlé par l'organisation terroriste PKK/PYD/YPG.

Le gouvernement turc a demandé à plusieurs reprises à la France et à d'autres pays européens d'adopter une position plus ferme contre le PKK et ses affiliés, qu'il considère comme une menace pour la sécurité nationale.

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

Lire aussi: Un citoyen français, membre du PKK, arrêté en Turquie, expulsé vers la France