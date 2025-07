UE: Séjourné, nommé vice-président de la Commission européenne chargé de la stratégie industrielle

Stéphane Séjourné, ministre français démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères et proche d'Emmanuel Macron, a été nommé vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé de la Stratégie industrielle et de la prospérité.