La communauté juive française a réitéré son refus d’être associée aux politiques de colonisation des territoires palestiniens par l'État d'Israël et la guerre qu’elle mène à Gaza.

Lors d'une manifestation en soutien à la Palestine organisée lundi à Paris, Michel Bilis, de l'Union juive française pour la paix (UJFP), a appelé les Français juifs à prendre position contre les actions du gouvernement israélien.

Il a jugé essentiel que ces derniers "expriment au maximum leur solidarité avec la population palestinienne et leur condamnation d'un État qui se dit juif et qui indûment s'exprime en leur nom".

Lire aussi: L'Union juive française pour la paix dénonce "l'assassinat du judaïsme" par Israël

"Nous manifestons, nous exprimons notre solidarité complète avec la résistance du peuple palestinien", a-t-il ajouté, rappelant que les destructions et les expulsions en Cisjordanie et à Gaza ne peuvent être ignorées par les autorités françaises. Selon lui, il est inadmissible que la France se montre muette face aux "massacres" en cours à Gaza, tout en prenant des positions fermes sur d'autres conflits, comme celui de l'Ukraine.

Pour Michel Bilis, cette tragédie doit susciter une réponse de la communauté juive de France et des autorités nationales, afin de ne pas laisser "un État qui se dit juif" parler au nom de tous les Juifs, tout en perpétrant des actions qu'il qualifie d'injustifiables.

Sandrine Rousseau, députée EELV et également présente à cette manifestation, a réclamé que la France "retrouve sa voix pour la paix" en cessant les exportations d'armes vers Israël et en reconnaissant officiellement l'État palestinien.

Selon elle, la situation actuelle dans la bande de Gaza, sous les bombes israéliennes, devient de plus en plus intenable. "On est à un point où nous sommes en train de perdre notre humanité à fermer les yeux sur ce problème", a-t-elle déclaré, avant de critiquer les explications du gouvernement français sur les ventes d'armes. Elle a exprimé son scepticisme quant aux assurances du ministre des Armées Sébastien Lecornu, affirmant que les armes exportées vers Israël étaient destinées à la réexportation, pointant que de nombreuses d’entre elles finissaient sur Gaza et en Cisjordanie.

Lire aussi: La France a livré pour 30 millions d'euros de matériel militaire à Israël, révèle un rapport

La manifestation, organisée par le groupe Action populaire et soutenue par La France insoumise, a rassemblé une centaine de personnes, place d'Italie. Les participants, drapeaux palestiniens à la main, ont dénoncé le "génocide à Gaza" et appelé à une intervention internationale pour protéger la population civile. "Palestine vivra, Palestine vaincra", scandaient les manifestants, reprochant à la France son inaction face aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

Cette manifestation à Paris s'inscrit dans un contexte de violences israéliennes qui se poursuivent depuis plus de 11 mois dans la bande de Gaza.

Plus de 41 000 Palestiniens, essentiellement des enfants et des femmes, ont été tués dans la guerre menée par Israël, et plus de 95 000 autres blessés, selon les données du ministère de la Santé à Gaza.

Israël fait également face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions dans la bande de Gaza.