Le gouvernement libanais a condamné fermement l'explosion des bipeurs qui a entraîné de nombreuses victimes, en attribuant la responsabilité de cette opération à Israël et en dénonçant une violation de la souveraineté nationale.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement libanais a souligné que "l'attaque meurtrière perpétrée par Israël constitue une grave violation de la souveraineté du Liban et un crime." Le gouvernement du Liban a "pris immédiatement contact avec les pays concernés au sein des Nations unies, pour qu'ils assument leurs responsabilités concernant ce crime."

Par ailleurs, le ministère libanais des Affaires étrangères a publié un communiqué, où il a fermement condamné "la cyberattaque d'Israël provoquant l'explosion de bipeurs dans de nombreuses régions du Liban".

Il a également été indiqué que suite aux échanges avec le Conseil des ministres, les démarches ont été entreprises pour déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, une fois les enquêtes relatives à l'attaque conclues.

Au moins neuf personnes ont été tuées, dont un enfant, et 2 800 autres blessées mardi, dans l’explosion de bipeurs au Liban, un opération attribuée à Israël.

Israël n'a pas commenté ces explosions, survenues quelques heures après l'annonce par le gouvernement israélien de l'intention d’étendre la guerre qu’il mène dans la bande de Gaza à l’intérieur du Liban.

Depuis le début de la guerre à Gaza, la zone frontalière entre Israël et le Liban est le théâtre d'échanges de tirs presque quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, qui ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils de part et d'autre.

Le Hezbollah a affirmé qu'Israël était "entièrement responsable" de ces explosions et assuré qu'il allait "recevoir son juste châtiment" à la suite de "cette agression criminelle".