Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a exprimé ses condoléances au peuple libanais, à la suite des pertes en vies humaines dues à l’explosion de bipeurs survenue mardi au Liban.

Le chef de la diplomatie turque s’est enquis, lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Najib Mikati, des circonstances dans lesquelles les explosions de systèmes de radiomessagerie (bipeurs, ou pagers) ont eu lieu, indiquent des sources diplomatiques turques.

Le ministère libanais de la Santé avait déploré neuf morts, dont une fillette de dix ans, et 2 800 blessés dont 200 se trouvent dans un état critique, à la suite de ces explosions qui se sont produites dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans de nombreuses régions libanaises.

Le Hezbollah a accusé Israël d'être responsable de l'explosion des pagers (bipeurs) portés par des membres du parti.

“Après avoir examiné tous les faits, les données et les informations disponibles concernant l'attaque criminelle survenue cet après-midi, nous tenons l'ennemi israélien pleinement responsable de cette agression, qui a également touché des civils et a causé la mort de plusieurs martyrs ainsi que de nombreux blessés”, a déclaré le groupe libanais, dans un communiqué repris par les médias libanais.

“Cet ennemi perfide et criminel recevra assurément le juste châtiment pour cette agression criminelle”, peut-on lire dans le communiqué.

Les bipeurs sont des appareils de communication rudimentaires qui permettent de recevoir de courts messages d’alerte ou textes, et dans certains cas d’en envoyer.

Depuis le 8 octobre 2023, la tension dans la frontière israélo-libanaise est montée d’un cran avec une série de bombardements et d'échanges de tirs entre l'armée israélienne d'une part, et le Hezbollah et les factions palestiniennes de l'autre, qui ont fait des morts et des blessés des deux côtés.

Après le déclenchement de la guerre israélienne à Gaza, le Hezbollah a mis en garde à maintes reprises qu'il ne restera pas neutre et soutiendra la résistance palestinienne par des opérations menées contre des positions israéliennes près de la frontière avec le Liban.​​​​​​​