Des responsables américains et d'autres nationalités, ont affirmé au New York Times qu'Israël était parvenu à cacher des petits explosifs dans des bipeurs acquis par le Hezbollah auprès d’une entreprise taïwanaise et les a déclenchés à distance mardi, tuant 9 personnes et faisant près de 2.800 blessés.

Ces sources, qui s'expriment sous le couvert de l'anonymat, ont donné au quotidien américain des détails sur cette opération sans précédent, attribuée à Israël.

Les petits appareils, de la marque Gold Apollo, ont été interceptés par les services israéliens avant leur arrivée au Liban, selon ces responsables dont les nationalités ne sont pas détaillées. Quelques dizaines de grammes de matériel explosif ont été insérés à côté de la batterie avec un déclencheur, précise le quotidien.

Mardi à 15H30 mardi au Liban, un message apparaissant comme venant de la direction du Hezbollah a fait biper les appareils pendant plusieurs secondes avant de déclencher l'explosif, selon le quotidien américain, citant toujours plusieurs sources anonymes.

Plus de 3.000 exemplaires, essentiellement du modèle AR924, avaient été commandés par le Hezbollah à l'entreprise Gold Apollo de Taïwan, affirment ces sources.

Les informations du quotidien américain vont dans le sens de la théorie avancée mardi par plusieurs experts qui ont affirmé que les services israéliens seraient parvenus à infiltrer la chaîne logistique du Hezbollah pour planifier cette attaque.

Une source proche du mouvement avait indiqué plus tôt que "les bipeurs qui ont explosé concernent une cargaison de 1.000 appareils récemment importée par le Hezbollah", et qui semblaient selon lui avoir été "piratés à la source".

Dispositifs sous-traités à une entreprise basée en Europe

La société taïwanaise Gold Apollo a déclaré mercredi que les téléavertisseurs utilisés lors des explosions au Liban n'avaient pas été fabriqués par elle, mais par une société appelée BAC, qui dispose d'une licence pour utiliser sa marque.

"Le produit n'était pas le nôtre. mais il portait notre marque", a déclaré Hsu Ching-kuang, fondateur et président de Gold Apollo, aux journalistes dans les bureaux de la société à New Taipei, ville du nord de Taïwan. L’entreprise a déclaré dans un communiqué que le modèle AR-924 avait été produit et vendu par BAC.

Gold Apollo a autorisé "BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans des régions spécifiques, mais la conception et la fabrication des produits sont entièrement prises en charge par BAC", précise le communiqué.

M. Hsu avait précédemment déclaré que l'entreprise détentrice de la licence était basée en Europe, mais s'est refusé à tout commentaire sur l’emplacement de BAC.

Il a ajouté qu'il y avait eu des problèmes avec les envois de fonds de l'entreprise. "Les envois de fonds étaient très étranges", a-t-il déclaré, précisant, sans donner plus de détails, que les paiements étaient passés par le Moyen-Orient.

Alors que M. Hsu rencontrait les journalistes, des fonctionnaires de police sont arrivés à l'entreprise. Des représentants du ministère taïwanais de l'économie ont également visité Gold Apollo. Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'il n'existait aucune trace d'exportations directes de téléavertisseurs de Taïwan vers le Liban.

M. Hsu a également déclaré que Gold Apollo était elle-même une victime de l'incident et qu'elle prévoyait de poursuivre le titulaire de la licence. "Nous ne sommes peut-être pas une grande entreprise, mais nous sommes responsables", a-t-il déclaré. "C'est très embarrassant.

Pourquoi le Hezbollah utilise des bipeurs ?

Conscient de la menace que représente la surveillance électronique d'Israël, le Hezbollah a adopté diverses stratégies pour sécuriser ses communications, notamment en utilisant des bipeurs.

Contrairement aux téléphones, les bipeurs ne transmettent pas de signal actif, rendant difficile leur localisation. Ils étaient utilisés pour des messages courts et rapides, comme des alertes ou des ordres, sans exposer la position des utilisateurs aux systèmes de surveillance israéliens.