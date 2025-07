Le Liban est à nouveau secoué par une série d’explosions. 9 personnes ont été tuées et plus de 300 autres blessés dans l'explosion de talkies-walkies ce mercredi en fin d’après-midi, selon le ministère de la Santé. Les faits se sont déroulés dans différentes villes du pays, au sud de Beyrouth, à Saïda, dans le sud du pays, et à Baalbeck, dans l’est. Pour l’heure le nombre d’appareils concernés reste inconnu.

Une de ces déflagrations s’est produite lors des funérailles de victimes de l’attaque meurtrière aux bipeurs de la veille dont le bilan s’est alourdi, ce mercredi, à 12 morts et près de 2800 blessés, selon le ministre libanais de la Santé, Firas Alabiad.

Ces attaques ont lieu dans un contexte d'escalade frontière entre Israël et le Hezbollah, qui se livrent à une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre meurtrière lancée par Tel-Aviv contre la Bande Gaza le 7 octobre de l'année dernière, guerre qui a fait plus de 41 200 morts, principalement des femmes et des enfants.