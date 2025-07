Le préfet de la Martinique a annoncé l’instauration d’un couvre-feu de de 21H00 à 05H00 locales, dans les quartiers les plus touchés par les violences jusqu’à lundi 23 septembre.

Les nuits précédentes, des commerces et des voitures ont été incendiés, des dizaines de magasins ont été pillés, comme un Mcdonald's et un supermarché. Des vols ont eu lieu dans des stations-service et des barrages ont été érigés.

Les produits sont 40% plus cher qu’en métropole

Ces tensions s’inscrivent dans un mouvement de contestation contre la vie chère sur l’île depuis le début du mois de septembre. Les prix sont, en effet, environ 40% plus élevés qu’en métropole selon l’Insee. La mobilisation vise principalement Le Grand port maritime de Martinique, par lequel transitent 98% des marchandises qui entrent ou sortent du territoire.

Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes (RPPRAC) a lancé ce mouvement. L’Etat et les distributeurs proposent une baisse de 20% de 2 500 produits de première nécessité.

Le maire de Fort-de-France s’est exprimé, ce matin, sur France Inter.

Selon Didier Laguerre, beaucoup de familles ont du mal à se nourrir. ‘’Vous avez plus de 70 000 personnes sur 350 000 habitants en Martinique qui vivent sous le seuil de pauvreté” a-t-il déclaré.