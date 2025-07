L'agence de contre-espionnage bulgare DANS a nié toute implication de la Bulgarie dans les récentes explosions d'appareils de communication sans fil au Liban et en Syrie.

Une enquête lancée à la suite d'un article de presse, qui impliquait une société bulgare dans la vente de téléavertisseurs au Hezbollah, a conclu que les appareils qui ont explosé le 17 septembre “n'avaient aucun lien avec les importations, les exportations ou la fabrication bulgares”, rapporte l’agence de presse bulgare BTA.

La DANS a affirmé que Norta Global Ltd., entreprise basée à Sophia, n'était impliquée dans aucune opération liée au financement ou au commerce avec “des personnes ou des entités faisant l'objet de sanctions de l'ONU ou de l'UE”.

L'agence a également confirmé qu'aucun équipement de communication lié aux explosions n'avait franchi les douanes bulgares.

Les explosions, qui se sont produites à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban en début de semaine, ont fait 12 morts et 2 800 blessés.

Une deuxième vague d'explosions, mercredi, a fait 20 morts et 450 blessés.

Le Hezbollah a accusé Israël d'avoir orchestré ces incidents, mais ce dernier n'a pas fait de commentaires.

“Taïwan connection”

Les ramifications de la série d’explosion mènent également au Taïwan, où les autorités ont cherché à établir un lien potentiel entre leurs chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales tentaculaires et les appareils utilisés lors des attentats au Liban qui se sont produits jeudi.

Le président et fondateur de Gold Apollo, basé à Taïwan, Hsu Ching-kuang, a été interrogé par les procureurs jusque tard dans la nuit, puis relâché.

Teresa Wu, seule employée d'une entreprise appelée Apollo System, s'est également rendue au bureau des procureurs, mais elle n'a pas parlé aux journalistes en quittant les lieux jeudi en fin de journée.

Le ministre taïwanais de l'économie a déclaré ce vendredi que les composants utilisés dans les milliers de téléavertisseurs qui ont explosé mardi au Liban, n'avaient pas été fabriqués à Taïwan.

Gold Apollo a déclaré qu'elle n'avait pas fabriqué les appareils utilisés dans l'attentat et que l’entreprise BAC, basée à Budapest, à laquelle les téléavertisseurs ont été attribués, disposait d'une licence pour utiliser sa marque.

Les explosions ont exacerbé les tensions entre Israël et le Hezbollah dans le cadre du conflit actuel à Gaza, où plus de 41 300 personnes, principalement des femmes et des enfants palestiniens, ont été tuées depuis le 7 octobre.