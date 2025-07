Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné, ce samedi, les attaques israéliennes au Liban, affirmant que ces attaques ont confirmé les inquiétudes de la Turquie quant aux ambitions d'Israël d'étendre le conflit à toute la région.

S'adressant aux médias à Istanbul avant son départ pour New York, M. Erdogan a déclaré qu'Israël menait des attaques comme un groupe terroriste.

"Avec cette attaque (explosion de bipeurs au Liban), Israël a démontré qu'il n'avait aucune sensibilité civile et qu'il pouvait utiliser n'importe quel moyen pour réaliser ses ambitions haineuses", a-t-il soutenu.

La région est désormais confrontée à une "crise d'une ampleur inexplicable", a ajouté le président turc.

Le président a appelé la communauté internationale, en particulier les pays occidentaux, à "cesser de regarder les actions odieuses d'Israël et à prendre des mesures dissuasives".

Au moins 37 personnes ont été tuées et plus de 3 250 autres, dont des enfants et des femmes, ont été blessées par l'explosion de "pagers" et d'appareils de communication sans fil "ICOM" au Liban, mardi et mercredi.

Aucun commentaire israélien n'a été fait sur ces explosions.

