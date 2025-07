Le Brexit a gravement affecté "la cohérence des politiques migratoires" au sein de l'UE, écrivent dans un courrier commun le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin et son homologue allemande, Nancy Faeser, adressé vendredi soir à la Commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson.

C'est pourquoi la Commission Européenne devra présenter "rapidement un projet de mandat de négociation en vue d'un accord avec le Royaume-Uni sur les questions d'asile et d'immigration".

M. Darmanin avait formulé la même demande début septembre après la mort d'au moins douze migrants au large de la France.

Les routes migratoires traversant le continent européen vers le Royaume-Uni représentent "presque un tiers des entrées illégales" dans l'espace Schengen, rappellent les deux ministres.

Or, "l'absence de perspectives légales au Royaume-Uni incite à la clandestinité et nourrit les réseaux de passeurs" en mettant en danger les personnes traversant la Manche et la mer du Nord.

Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit prêt à accélérer le traitement des dossiers de demandeurs d'asile tout en durcissant la lutte contre les passeurs.

M. Darmanin et Mme Faeser déplorent également que les "règles de Dublin ne soient que peu, ou pas, appliquées par certains Etats membres".

Selon ce règlement communautaire, le premier pays de l'Union dans lequel est entré un étranger clandestin est responsable de sa demande d'asile, mais les Etats aux frontières extérieures de l'UE, comme l'Italie et la Grèce, critiquent ce mécanisme, appelant à plus de solidarité parmi les Vingt-Sept.

En Allemagne, un attentat meurtrier à Solingen (ouest) en août, imputé à un Syrien de 26 ans qui aurait dû être expulsé vers la Bulgarie, où son arrivée avait été enregistrée, a mis en lumière des failles dans le système.

En réponse, l'Allemagne a réintroduit depuis le 16 septembre et pour six mois des contrôles généralisés avec les neufs pays à ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale, avec un risque d'effet domino et de nouvelles tensions dans le reste de l'Union européenne.

Lire aussi : Immigration: Berlin met en place des contrôles à toutes les frontières