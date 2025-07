Le Hezbollah libanais a tiré, dimanche, plus de 100 roquettes sur la ville de Haïfa. L' annonce a été faite par le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, dans un communiqué sur la plateforme « X », faisant 5 blessés, selon un bilan actualisé des secours israéliens.

Le Hezbollah a confirmé que ses combattants ont bombardé "la base et l’aéroport de Ramat David avec des dizaines de missiles Fadi 1 et Fadi 2, en réponse aux attaques israéliennes répétées qui ont ciblé diverses régions libanaises et ont entraîné la chute de nombreux martyrs civils".

Dans un communiqué, le Hezbollah a également rapporté que "les complexes militaro-industriels de la société Rafael, spécialisée dans les moyens et équipements électroniques, situés dans la région de Zovulon, au nord de la ville de Haïfa, ont été visés par des dizaines de missiles Fadi 1, Fadi 2, et des missiles Katioucha."

Il a souligné qu'il s'agissait "d'une réponse préliminaire au massacre brutal commis par l'ennemi israélien mardi et mercredi (Pager et AECOM) dans diverses régions libanaises."

Ces frappes constituent, en effet, une réponse aux bombardements intensifs du sud du Liban de ces derniers jours et particulièrement au lendemain de la mort d'au moins 45 personnes lors de la frappe aérienne israélienne lancée vendredi contre la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah a confirmé qu'au moins 16 de ses membres avaient été tués dans la frappe israélienne, dont le leader Ibrahim Aqil et le commandant Ahmed Wahbi.

Frappes aériennes israéliennes

De son côte, l'agence de presse officielle libanaise a indiqué que l'aviation israélienne "a mené une attaque aérienne, lançant des raids visant la périphérie des villes de Jbaa et Ain Qana dans la région d'Iqlim al-Tuffah, et la région de Mahmoudiya-Aishiya au sud du Liban".

Des images d'incendies dans les villes du sud ont circulé sur les réseaux sociaux à la suite de ces frappes.

Selon l'agence de presse nationale du Liban, les avions de combat israéliens ont mené plus de 50 frappes aériennes sur des villes du sud du Liban.

L'ONU avertit d'une "catastrophe"

La représentante des Nations unies au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert a mis en garde ce dimanche sur X contre une "catastrophe imminente" au Moyen-Orient estimant que la solution ne devait pas être d’ordre militaire.

Depuis le 8 octobre 2023, les factions libanaises et palestiniennes au Liban, notamment le Hezbollah, échangent quotidiennement les bombardements avec l’armée israélienne à travers la "Ligne bleue" qui les sépare, faisant des centaines de morts et de blessés, la plupart du côté libanais.

Ces factions exigent la fin de la guerre menée par Israël, avec le soutien américain, dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, faisant plus de 137 000 victimes entre morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes.