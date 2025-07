Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU sur la Palestine, a vivement critiqué l'affirmation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon laquelle les frappes aériennes israéliennes au Sud-Liban visaient uniquement le Hezbollah, qualifiant cette affirmation de fausse.

"Comme les Palestiniens, les Libanais savent que vous mentez", a déclaré Mme Albanese dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, accusant les dirigeants israéliens d'être “sans scrupules” et d'utiliser la violence pour conserver le pouvoir et faire avancer un “programme colonial”.

Elle a suggéré que la société israélienne pourrait être "trop blessée, traumatisée ou endoctrinée" pour voir des alternatives à la guerre sans fin.

Mme Albanese a également demandé pourquoi M. Netanyahu n'avait pas encore été traduit en justice pour crimes de guerre, déclarant que les Palestiniens et les Libanais se demandaient peut-être "pourquoi vous n'êtes pas encore à La Haye", en référence à la ville néerlandaise qui accueille à la fois la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice.

Les autorités sanitaires libanaises ont déclaré qu'au moins 492 personnes ont été tuées, dont 35 enfants, et que 1 645 personnes ont été blessées dans les attaques menées depuis lundi matin, qui ont également forcé des milliers de civils à fuir leurs maisons.

Le Hezbollah et Israël se livrent à une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza, qui a fait plus de 41 400 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants, à la suite d'une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas le 7 octobre de l'année dernière.