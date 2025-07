L'Arabie saoudite a annoncé la création d'une alliance internationale visant à établir un État palestinien et à mettre en œuvre une solution à deux États.

“ Aujourd'hui, au nom des nations arabes et islamiques, ainsi que de nos partenaires européens, nous annonçons le lancement de l'Alliance internationale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous vous invitons à vous joindre à cette initiative”, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, lors d'une réunion ministérielle consacrée à la question palestinienne et aux efforts de paix.

S'exprimant en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, il n'a pas donné plus de détails sur l'alliance, mais a plaidé en faveur de cet effort international.

M. Fayçal a dénoncé la " crise humanitaire catastrophique " causée par la guerre à Gaza et les " graves violations commises par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie ", a rapporté l'agence de presse saoudienne (SPA).

Il a décrit ces actions comme faisant partie d'une "politique plus large d'occupation et d'extrémisme violent ".

" Le droit à l'autodéfense ne peut justifier le meurtre de dizaines de milliers de civils, la destruction systématique, le déplacement forcé, l'utilisation de la famine comme arme de guerre, l'incitation à la haine, la déshumanisation ou l'utilisation systématique de la torture, y compris la violence sexuelle et d'autres crimes documentés dans les rapports des Nations Unies ", a-t-il ajouté.

Concernant l'escalade de la violence dans la région, et notamment les attaques incessantes d'Israël contre le Liban, M. Faisal a mis en garde contre la perspective d'un conflit plus vaste : "Nous assistons à une dangereuse escalade régionale qui affecte notre nation fraternelle du Liban et menace de déclencher une guerre régionale qui met en péril notre région et le monde entier ".

Le responsable saoudien a de même demandé " un arrêt immédiat de la guerre en cours et de toutes les violations du droit international ".

Il a également remis en question la crédibilité du système international : " Nous devons nous demander ce qu'il reste de la crédibilité et de la légitimité de l'ordre mondial lorsque nous sommes impuissants à arrêter la machine de guerre, alors que certains insistent sur l'application sélective du droit international en violation flagrante des normes les plus élémentaires d'égalité, de liberté et de droits de l'homme".

Il a réaffirmé que la création d'un État palestinien indépendant est un droit fondamental et le fondement de la paix, et non un simple résultat final à négocier dans le cadre d'un processus politique lointain.

"Nous félicitons les pays qui ont récemment reconnu la Palestine et nous appelons toutes les nations à faire preuve de courage et à faire le même pas, en rejoignant le consensus international représenté par les 149 pays qui ont déjà reconnu la Palestine ", a-t-il déclaré.

En parallèle de son offensive dans la bande de Gaza qui a tué depuis le 7 octobre 41.534 personnes, majoritairement des civils et y a provoqué un désastre humanitaire, Israël est engagé dans une guerre transfrontalière au Liban qui a fait, selon les autorités libanaises, 1.540 morts.

