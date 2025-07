L'Algérie a annoncé le rétablissement de visas pour tout détenteur d’un passeport marocain.

Le ministère des Affaires étrangères algérien accuse le Maroc de profiter du régime d'exemption des visas pour déployer des "agents de renseignements sionistes (....) et accéder librement au territoire national" pour mener "diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie".

Alger précise que "ces actes constituent une menace directe à la sûreté nationale" du pays et affirme que "le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie".

Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en août 2021, dénonçant une série d'"actes hostiles" de son voisin, concernant en particulier la question du Sahara occidental, la normalisation avec Israël ainsi que le soutien aux indépendantistes du Mouvement d'autonomie de la Kabylie (MAK) qu'Alger a classé comme organisation terroriste.

Le Maroc avait jugé cette décision "complètement injustifiée", rejetant les accusations du pays voisin.

À la suite de la reconnaissance par l'administration américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, en contrepartie d'un rapprochement avec Israël, le Maroc déploie depuis une diplomatie offensive pour rallier d'autres pays à ses positions.

La décision d'Alger sur les visas intervient après l'annonce le 1ᵉʳ septembre par le parquet de Tlemcen (ouest) de l'arrestation de plusieurs personnes, dont quatre Marocains, accusées de faire partie d'"un réseau d'espionnage" ayant pour but de "porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives algériennes".

Frontières fermées

Les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994.

Alger a souligné jeudi que "les liens humains et familiaux qui unissent les deux peuples" avaient jusqu'à présent évité "de remettre en question la liberté et la fluidité de la circulation des personnes".

"Le Royaume va-t-il imposer par réciprocité des visas aux citoyens algériens ou bien opposer le mépris aux gesticulations d’Alger ?", se demande le site d’information Maroc 360 après l'annonce algérienne.

Le point de discorde principal entre les deux pays nord-africains est le Sahara occidental, situé sur la côte atlantique et bordé par le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, considéré comme un "territoire non autonome" par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif.

