Si le candidat républicain affiche durant cette campagne sa proximité avec Elon Musk, le patron de X (ex-twitter), Donald Trump a régulièrement accusé les réseaux sociaux de privilégier les candidats de gauche.

Facebook et Twitter ont suspendu les comptes de Donald Trump après l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

Cette fois, il pointe du doigt le géant Google. Donald Trump accuse Google de partialité. Il en veut pour preuve une étude publiée par l’observatoire Media Research Center (MRC), un organisme proche des milieux conservateurs. Selon l’étude, quand on tape la requête “Donald Trump course à la présidentielle 2024”, le site officiel du candidat n’arrive qu’en sixième position. Et ce, après des sites que l’observatoire considère de gauche, comme le conservateur New York Times et le quotidien Washington Post.

Google nie toute manipulation

“Nous ne manipulons absolument pas les résultats en faveur d’un candidat”, a assuré Google. Mais le candidat républicain privilégie la thèse du complot, comme il le fait souvent. Sur son réseau social Truth Social, il a écrit : “Il a été établi que Google a utilisé illégalement un système pour ne proposer que des publications négatives pour Donald J. Trump, certaines inventées pour l'occasion”.

L'ancien chef de l'Etat a demandé au ministère de la Justice de se saisir de cette question, faute de quoi il a promis de le faire lui-même en cas de victoire au scrutin présidentiel du 5 novembre.

Ce n'est pas la première fois que l’ancien président américain, Donald Trump, critique Google. En juillet dernier, il a accusé la plateforme de refuser de s’excuser pour avoir bloqué certains résultats liés à sa tentative d’assassinat.