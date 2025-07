Au moins quatre personnes ont été tuées et 49 autres blessées dimanche dans les frappes israéliennes sur la ville d’Hodeida, dans l'ouest du Yémen, a annoncé le groupe Houthi.

La chaîne Al-Masirah, dirigée par les Houthis, a rapporté que “quatre martyrs sont tombés, dont un travailleur du port d'Hodeida et trois ingénieurs de la centrale électrique, ainsi que 49 blessés dans le premier bilan de l'agression israélienne contre le gouvernorat”.

Les équipes de secours et d'urgence recherchent toujours les personnes disparues sous les décombres de la centrale électrique d'Al-Hali, a indiqué cette source.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’élevant de la zone.

"Au cours d'une opération aérienne à grande échelle aujourd'hui (dimanche), des dizaines d'avions ont frappé des cibles militaires du groupe Houthi dans les régions de Ras Issa et d'Al Hudaydah au Yémen", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Elle a fait savoir que “des centrales électriques et un port maritime utilisé pour les transferts d’armes” ont été touchés.

Israël confirme l’attaque

L'attaque était une réponse aux récentes attaques menées par les Houthis contre Israël, a indiqué l'armée.

Les tensions régionales se sont intensifiées en parallèle de l’offensive brutale d’Israël sur la bande de Gaza, qui a tué près de 41 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, à la suite d’une incursion en Israël du Hamas le 7 octobre 2023.

Le conflit s'est étendu au Liban avec le lancement par Israël de frappes meurtrières à travers le pays, qui ont tué plus de 800 personnes et en ont blessé plus de 2 500 autres depuis le 23 septembre.

Plusieurs commandants du Hezbollah, dont son chef Hassan Nasrallah, ont été tués vendredi dans une attaque israélienne.

En juillet dernier, les Houthis ont mené une attaque de drone sur Tel-Aviv qui a tué un civil.

En représailles, Israël a lancé des frappes sur une centrale électrique et des dépôts de carburant dans le port d’Hodeida.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, font partie de ce que l'Iran, appelle l'"axe de la résistance", qui regroupe notamment le Hamas et le Hezbollah.

Ils s'en prennent aussi régulièrement à des navires présentés comme liés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les États-Unis ont mené des raids contre des cibles des Houthis au Yémen, avec parfois l'aide de l'armée britannique.

