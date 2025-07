Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a affirmé lundi que son parti continuera de soutenir Gaza à affronter Israël et élira bientôt un nouveau secrétaire général en remplacement de Hassan Nasrallah.

Qassem s'exprimait à l'occasion d'une intervention télévisée d'environ 20 minutes. Il a essayé de rassurer les partisans du Hezbollah et les Libanais en général. Il a également évoqué l'avenir du parti après l'assassinat de son secrétaire général Hassan Nasrallah, vendredi dernier.

"Malgré la perte de quelques dirigeants, les agressions, entre autres, contre des civils, jamais nous n'abandonnerons nos positions sincères et honnêtes. La résistance islamique (Hezbollah) continuera d'affronter l'ennemi israélien, en soutien au peuple palestinien et en défendant le Liban", a-t-il assuré.

Vers un nouveau leadership

"Nous allons choisir un nouveau secrétaire général le plus tôt possible, selon la hiérarchie du parti. Et soyez rassurés, les choix seront aisés", a-t-il ajouté.

Pour rappel, depuis le 8 octobre 2023, les factions libanaises et palestiniennes au Liban, notamment le Hezbollah, échangent quotidiennement les bombardements avec l'armée israélienne de l'autre côté de la "Ligne bleue", faisant, jusqu'à dimanche soir, 1 764 morts, dont des enfants et des femmes et 8 808 blessés selon un décompte établi par Anadolu sur la base de sources officielles.

Ces factions réclament la fin de la guerre menée par Israël, avec le soutien américain, dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, et qui a fait plus de 137 000 victimes entre morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et d’une famine meurtrière.

Depuis des décennies, Israël occupe des territoires arabes au Liban, en Syrie et en Palestine.