Le groupe libanais Hezbollah a démenti ce mardi les allégations israéliennes concernant une invasion au sud du Liban et des affrontements directs avec ses combattants.

"Les allégations israéliennes d'une invasion du Liban sont des mensonges", a déclaré le porte-parole du Hezbollah, Mohammad Afif, dans un communiqué.

"Il n'y a pas eu d'affrontements directs entre les combattants du Hezbollah et les forces d'occupation israéliennes", a-t-il ajouté.

L'armée israélienne a déclaré tôt ce mardi avoir lancé des opérations terrestres "limitées et ciblées" dans le sud du Liban.

"Nous sommes prêts à affronter directement les forces ennemies (israéliennes) qui oseraient ou tenteraient de pénétrer dans les territoires libanais", a menacé le porte-parole du Hezbollah.

Depuis le 23 septembre, Israël mène des bombardements aériens massifs contre ce qu'il désigne comme des cibles du Hezbollah à travers le Liban, tuant plus de 1 057 personnes et en blessant plus de 2 950, selon le ministère libanais de la Santé.

Plusieurs dirigeants du Hezbollah ont été tués dans ces bombardements, parmi lesquels le secrétaire général Hassan Nasrallah.

Le Hezbollah et Israël sont engagés dans une guerre transfrontalière depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza. L’offensive israélienne contre l’enclave palestinienne a fait près de 41 600 morts, dont la majorité est composée de femmes et d’enfants, à la suite de l’attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas en octobre 2023.

La communauté internationale a mis en garde contre les frappes ciblant le territoire libanais, en soulignant le risque d’escalade des hostilités à Gaza vers un conflit régional.

