Selon un rapport publié en 2022 par le commandement central américain, l'Iran possède plus de 3 000 missiles balistiques, avec une gamme variée - allant de ceux de courte et moyenne portées, à des missiles balistiques à carburant liquide reposant principalement sur des modèles copiés sur la technologie nord-coréenne et russe.

Les missiles Sajjil, qui fonctionnent avec un combustible solide, peuvent transporter une charge utile d'environ 700 kilogrammes et pénétrer jusqu'à 2 500 kilomètres du territoire iranien. Tel-Aviv se trouve à 2 000 kilomètres de Téhéran.

Un autre missile similaire, le Khaibar, peut parcourir 1 240 kilomètres avec une charge utile de 2 000 kilogrammes.

Les missiles de la série Shahab sont souvent utilisés par l'Iran pour déstabiliser son ennemi. Le Shahab-3 peut atteindre une distance d'environ 900 kilomètres. Bien qu'ils soient généralement utilisés pour semer la terreur dans les zones urbaines et obtenir des concessions de la part de l'adversaire, les pertes que ces projectiles peuvent causer sont inférieures à celles des missiles Sajjil.

Le Sajjil et ses variantes, les missiles Qiam, peuvent être lancés en peu de temps et déplacés d'un endroit à l'autre à l'aide de véhicules plus petits.

Performance controversée

Au cours des deux dernières décennies, l'Iran a amélioré ses compétences en matière de production de missiles à guidage de précision. Par exemple, la famille Fateh-110 a été reconnue pour sa grande précision dans l’attaque des installations militaires, comme l'a montré l'opération iranienne de janvier 2020 contre les forces américaines en Irak.

En janvier 2024, l'Iran a également lancé des attaques de missiles contre ce qu'il a décrit comme des "unités d'espionnage" israéliennes dans la région d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Un responsable américain a toutefois déclaré par la suite que l'attaque n'avait pas été aussi efficace que le prétendait l'État iranien, affirmant que les missiles étaient "imprécis".

Dans le cadre de l'attaque de missiles iraniens en cours, Tel-Aviv est en état d'alerte. Les États-Unis, comme d'habitude, sont venus à la rescousse, en aidant l'armée israélienne à intercepter tous les projectiles dirigés vers Israël par l'Iran.

Lors d'une attaque similaire lancée par l'Iran en avril, les États-Unis avaient déclaré que la plupart des missiles avaient été neutralisés avec succès.