Le plus grand événement technologique et aérospatial de Turquie, TEKNOFEST, a ouvert mercredi ses portes aux visiteurs dans la ville d'Adana, dans le sud du pays.

Des compétitions, des spectacles aériens, des expositions et des ateliers sont au programme de cet événement de cinq jours dont l’ouverture officielle aura lieu ce mercredi.

L'événement est organisé conjointement par la Fondation Turkish Technology Team (T3) et le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie depuis 2018, en coopération avec des dizaines de ministères, d'institutions publiques, d'entreprises privées et d'universités.

L'événement se tient dans plusieurs villes turques les années paires et dans la métropole d'Istanbul les années impaires.

L'année dernière, pour commémorer le centenaire de la République de Turquie, le festival s'est déroulé dans trois villes : Istanbul, Ankara, la capitale, et Izmir, la station balnéaire de la mer Égée.

L'édition d'Adana est également la neuvième édition de l'événement en Turquie, et la dixième édition si l'on tient compte de sa version internationale en Azerbaïdjan.

